Пончики данкин донатс с доставкой по Москве | DUNKIN DONUTS
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Пончики данкин донатс

НАБОРЫ ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ. ИДЕАЛЬНОЕ УГОЩЕНИЕ НА ВАШ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
20 РАЗНЫХ ДОНАТОВ, ВЫБИРАЙТЕ ДОНАТЫ НА СВОЙ ВКУС
  • ШЕЛЛ СЕРДЦЕ ❤️

    Шелл Сердце для любимого человека. Или для себя, ведь себя тоже нужно любить и баловать) Нежнейшая начинка из ванили и малины, мандариновая глазурь и сахарная посыпка, ммм

    160 руб.
  • ШЕЛЛ ВАЛЕНТИНКА

    Подари Шелл Валентинка тому, в кого давно влюблен и он/она не сможет устоять! Настоящая эстетика вкуса и формы. Шелл в форме сердца с вишнево-шоколадной начинкой, украшен золотым сахаром, шоколадом и красными сердечками

    160 руб.
  • ШЕЛЛ ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯНИКА

    Оригинальный шелл донат в виде одноимённой ягодки с земляничным джемом внутри.

    160 руб.
  • Шелл Шоколадный чизкейк

    Шелл донат, покрытый белым и тёмным бельгийским шоколадом, измельчённым печеньем с эксклюзивной начинкой, разработанной специально для Dunkin' Donuts!

    160 руб.
  • ШЕЛЛ ЧЕРНИЧНЫЙ ЧИЗКЕЙК

    Шелл донат с двойной начинкой из спелой черники и чизкейка, украшен жемчужной посыпкой и сахарными полосочками.

    140 руб.
  • ШЕЛЛ ТРОЙНАЯ КАРАМЕЛЬ

    Оригинальный шелл донат с карамельным кремом внутри и карамелизированным попкорном

    150 руб.
  • ШЕЛЛ ОРИГИНАЛЬНЫЙ С ЗАВАРНЫМ БАВАРСКИМ КРЕМОМ

    Оригинальный шелл донат с заварным кремом внутри.

    160 руб.
  • ШЕЛЛ КОКОСОВЫЙ РАФАЭЛЬ

    Шелл донат в сахарной глазури и кокосовой начинкой, украшен кокосовой стружкой

    150 руб.
  • Я не плох с эспрессо
    ШЕЛЛ КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ

    Шелл донат в клубничной глазури с уникальной двойной начинкой клубника/творожный крем, украшенный маршмеллоу

    150 руб.
  • ШЕЛЛ ВИШНЯ

    Шелл в малиновой глазури и вишневой начинкой, украшен сахарным красным драже и белыми шоколадными завитками.

    150 руб.
  • ШЕЛЛ БАНАН

    Классический донат с банановой начинкой и украшением из темного шоколада.

    150 руб.
  • ШЕЛЛ 3 ШОКОЛАДА

    Донат, которого все так ждали! Классический донат с шоколадной начинкой, украшен полосками шоколадной глазури и шоколадными каплями. Уверены, он никого не оставит равнодушным.

    160 руб.
  • ФРИТТАРС ЯБЛОЧНЫЙ

    Домашний фриттарс с печеным яблоком. Великолепный выбор для завтрака.

    140 руб.
  • РИНГ РАДУГА

    Говорят, увидеть радугу - это к счастью. А ты можешь ее еще и съесть! Ринг радуга украшен кислой мармеладкой и разноцветной посыпкой

    160 руб.
  • РИНГ ЛЮБОВЬ

    Ринг Любовь - это страсть, искушение и восхищение. Насыщенно-красный ринг с мандариновой глазурью, украшением из кондитерской посыпки и шоколадным сердцем

    160 руб.
  • РИНГ ОРИГИНАЛЬНЫЙ В ГЛАЗУРИ

    Классический оригинальный ринг донат, покрытый нежной сахарной глазурью.

    120 руб.
  • РИНГ КЛУБНИЧНЫЙ

    Знаменитый оригинальный ринг донат в сочной клубничной глазури.

    140 руб.
  • КОФЕ РОЛЛ С КОРИЦЕЙ

    Кофе ролл с корицей

    140 руб.
  • КЕЙК ШОКО ПАЙ

    Шоколадный кейковый донат «Шоко пай» украшен творожным кремом и посыпан крошкой шоколадного печенья «Сэндвич».

    150 руб.
  • КЕЙК КРАСНЫЙ БАРХАТ

    Знаменитый торт «Красный бархат» в формате доната! Выполнен из кейковой смеси, украшен твороженным кремом и посыпан крошкой того же ринга. Вкус невозможно передать. Попробуйте сами!

    150 руб.

Срочная доставка: 30-75 минут после подтверждения заказа.Доставка производится только в пределах МКАД г. Москва.Оформление заказа - круглосуточно, подтверждение - с 7.30 до 23.00. info@dunkindonuts-moskva.ru


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