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ХИТ ПРОДАЖ
НАБОР ИЗ 12 САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ ДОНАТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС1500 руб.
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НАБОР ДОНАТОВ, РАЗНООБРАЗНЫЕ ВКУСЫ И ВИДЫ900 руб.
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Шелл Сердце для любимого человека. Или для себя, ведь себя тоже нужно любить и баловать) Нежнейшая начинка из ванили и малины, мандариновая глазурь и сахарная посыпка, ммм160 руб.
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Подари Шелл Валентинка тому, в кого давно влюблен и он/она не сможет устоять! Настоящая эстетика вкуса и формы. Шелл в форме сердца с вишнево-шоколадной начинкой, украшен золотым сахаром, шоколадом и красными сердечками160 руб.
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Оригинальный шелл донат в виде одноимённой ягодки с земляничным джемом внутри.160 руб.
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Шелл донат, покрытый белым и тёмным бельгийским шоколадом, измельчённым печеньем с эксклюзивной начинкой, разработанной специально для Dunkin' Donuts!160 руб.
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Шелл донат с двойной начинкой из спелой черники и чизкейка, украшен жемчужной посыпкой и сахарными полосочками.140 руб.
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Оригинальный шелл донат с карамельным кремом внутри и карамелизированным попкорном150 руб.
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Оригинальный шелл донат с заварным кремом внутри.160 руб.
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Шелл донат в сахарной глазури и кокосовой начинкой, украшен кокосовой стружкой150 руб.
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Я не плох с эспрессо
Шелл донат в клубничной глазури с уникальной двойной начинкой клубника/творожный крем, украшенный маршмеллоу150 руб.
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Шелл в малиновой глазури и вишневой начинкой, украшен сахарным красным драже и белыми шоколадными завитками.150 руб.
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Классический донат с банановой начинкой и украшением из темного шоколада.150 руб.
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Донат, которого все так ждали! Классический донат с шоколадной начинкой, украшен полосками шоколадной глазури и шоколадными каплями. Уверены, он никого не оставит равнодушным.160 руб.
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Домашний фриттарс с печеным яблоком. Великолепный выбор для завтрака.140 руб.
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Говорят, увидеть радугу - это к счастью. А ты можешь ее еще и съесть! Ринг радуга украшен кислой мармеладкой и разноцветной посыпкой160 руб.
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Ринг Любовь - это страсть, искушение и восхищение. Насыщенно-красный ринг с мандариновой глазурью, украшением из кондитерской посыпки и шоколадным сердцем160 руб.
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Классический оригинальный ринг донат, покрытый нежной сахарной глазурью.120 руб.
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Знаменитый оригинальный ринг донат в сочной клубничной глазури.140 руб.
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Кофе ролл с корицей140 руб.
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Шоколадный кейковый донат «Шоко пай» украшен творожным кремом и посыпан крошкой шоколадного печенья «Сэндвич».150 руб.
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Знаменитый торт «Красный бархат» в формате доната! Выполнен из кейковой смеси, украшен твороженным кремом и посыпан крошкой того же ринга. Вкус невозможно передать. Попробуйте сами!150 руб.